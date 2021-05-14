Орел, , 11:13 — REGNUM Поведение советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева «дискредитирует органы власти региона». К такому выводу пришли в Генеральной прокуратуре РФ по итогам выезда в Орловскую область. Выдержки из письма заместителя генерального прокурора РФ в адрес губернатора Орловской области Андрея Клычкова опубликовало издание «Истоки».

»Выявлены факты несоблюдения советником губернатора Орловской области Лежневым С. В. требований […] федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», а именно, установленных законодательством запретов и ограничений, связанных с прохождением государственной гражданской службы, в том числе выразившихся в оскорблении жителей области. Так, материалы проверки прокуратуры Советского района г. Орла содержат сведения о допущенном Лежневым С. В. оскорблении Жумика Д. И. Выявлялись факты некорректных высказываний в адрес фельдшера скорой медицинской помощи Серегина Д. В. Подобное поведение дискредитирует органы власти региона», — приводит издание выдержки из письма.

В числе претензий Генеральной прокуратуры к Лежневу — также отсутствие в декларациях о доходах счетов в банках, открытых советником губернатора и его супругой.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Лежнев, ранее получивший известность как блогер и гражданский активист из Белгорода, получил пост советника губернатора Орловской области буквально через несколько дней после назначений врио главы региона Андрея Клычкова — в октябре 2017 года. С тех пор Лежнев неоднократно оказывался в центре скандалов и конфликтов уже с орловскими активистами. Так, летом 2020 года фельдшер сокрой помощи Дмитрий Серегин заявил о нехватке СИЗ для медиков и нарушениях при назначении ковидных выплат. Лежнев прокомментировал заявления Серегина в телеграм-канале и в своем блоге, обвинив его во лжи и пиаре.