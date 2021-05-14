Рига, , 11:13 — REGNUM На латвийском портале общественных инициатив Manabalss. lv начат сбор подписей за увеличение штрафов за нелегальные свалки. По сообщению «МК-Латвия», авторами инициативы стали активисты местной молодежной организации по уборке мусора в окрестностях латвийских городов.

Уборки проходят несколько раз в месяц, по выходным, обычно их посещает порядка 20−30 человек. Но, как заметили авторы инициативы, на убранных местах снова появляется мусор.

«Нужны радикальные меры — иначе наши леса и города превратятся в самые настоящие свалки», — говорится в обращении. Помимо дальнейшего развития системы приема и утилизации мусора следует резко увеличить штраф нарушителям — тем, кто выбрасывает свой мусор в неположенных для этого местах и тем самым создает стихийные свалки. Инициатива будет направлена на рассмотрение в национальный парламент Сейм.

«Культура чистоты будет воспитываться не одно десятилетие, мы это осознаем. Но уже сейчас можем ужесточить наказание для тех, кто осознанно засоряет наши города и леса, кто из раза в раз вывозит горы мусора, уверенный в своей безнаказанности», — подчеркивают инициаторы такого решения.