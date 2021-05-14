Кемерово, 14 мая 2021, 11:11 — REGNUM На строительство крупнейшего в Сибири многофункционального спортивного комплекса «Кузбасс» ушёл 1 год и 8 месяцев. Готовность объекта составляет 99%, сообщила мэрия города.
«Самый большой спорткомплекс Сибири откроется 20 мая. Объект построен полностью на средства регионального бюджета, в строительство вложено более 7,5 миллиарда рублей, — прокомментировал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв. — Созданные здесь условия позволят успешно готовить будущих чемпионов и проводить соревнования самого высокого уровня, а также развивать массовый спорт».
Спорткомплекс рассчитан на одновременные тренировки тысячи спортсменов и может вместить шесть тысяч зрителей.