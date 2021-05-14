Липецк, , 11:10 — REGNUM Сенатор от Липецкой области Олег Королёв, бывший глава региона, 13 мая почувствовал себя плохо за рулём автомобиля и обратился за помощью к автоинспекторам, сообщает «Коммерсантъ».

Так Королев прокомментировал видеозаписи, на которых его автомобиль Lexus едет зигзагами по улицам Липецка с двумя спущенными колесами, выезжая на разделительную полосу. Автор одного из роликов заявил, что автомобиль сбил два дорожных знака. Комментаторы предположили, что водитель был нетрезв.

«Придавило у меня сердце вчера, к сожалению, в последние годы оно меня иногда подводит — у меня мерцательная аритмия. В глазах потемнело, попытался одно лекарство выпить — не помогает. Отлежался чуть-чуть, решил все-таки к гаишникам обратиться, они отвезли меня домой. Никаких аварий я не совершал. Слава богу, жив-здоров!.. Когда в глазах потемнело, чтобы выехать на обочину и не мешать никому, я на что-то налетел и пробил колеса. Я уже плохо ориентировался, надо было не совершить аварии», — цитирует издание слова Олега Королева.