Санкт-Петербург, , 11:12 — REGNUM В одном из дворов Невского района Санкт-Петербурга пенсионер на электрокаре наехал на первоклассника. Мальчика госпитализировали в больницу. Об этом 14 мая сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДТП произошло 13 мая в 17:30 мск у дома 1/1 по улице Крыленко. 65-летний пенсионер, управляя самоходной машиной — электрокаром, двигаясь по дворовой территории совершил наезд на восьмилетнего школьника, который в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в медицинское учреждение.

«По факту дорожной аварии проводится проверка. Устанавливаются все детали произошедшего», — уточнили в полиции.