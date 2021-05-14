Москва, , 11:08 — REGNUM За минувшие сутки в России исследования подтвердили 9462 случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Новые случая заражения зафиксированы в 84 регионах РФ. У 17% новых пациентов нет клинических проявлений болезни. За сутки от коронавирусной инфекции скончались 393 человека, полностью выздоровели 9756 ковид-пациентов.

Среди регионов по числу новых случаев инфицирования лидируют Москва (3818), Санкт-Петербург (739), Подмосковье (648), а также Ростовская и Воронежская области.

Всего в России выявили 4 922 901 случай заражения SARS-CoV-2 с начала пандемии.