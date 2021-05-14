Роквилл, США, , 11:08 — REGNUM Группа энтузиастов под названием ElGatoPub провела в игре Fallout 76 кулинарное соревнование. Об этом сообщило издание PCGamesN.

Геймерам, участвовавшим в соревновании, нужно было пройти три раунда: «закуска», «основное блюдо» и «десерт». Прямая трансляция с кулинарного поединка была доступна на Twitch.

Напомним, Fallout 76 — это массовая многопользовательская ролевая игра от студии Bethesda Game Studios. Её релиз состоялся в 2018 году.

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