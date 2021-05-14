Иерусалим, , 11:08 — REGNUM Израильские военные провели крупнейшую с начала нынешнего конфликта операцию против радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ночь на 14 мая. Об этом официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус сообщил в ходе брифинга.

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Он уточнил, что ночью 160 израильских самолётов одновременно ударили по 150 целям, атака длилась 40 минут. Израиль стремился уничтожить сеть тоннелей под городом Газа.

«Это было крупнейшее действие с начала конфликта, в котором принимали участие наземные подразделения, отработавшие по обозначенным целям», — подчеркнул Конрикус.

По словам представителя армии, ни один солдат в сектор Газа не входил. Сообщения о начале наземной операции в Газе, появившиеся в ряде СМИ, не соответствуют действительности. Дело в том, что ранее пресс-служба допустила «неточность».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военная операция в секторе Газа продлится до тех пор, пока мир и безопасность не будут восстановлены.

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