Москва, , 11:09 — REGNUM Двое детей, пострадавшие при ДТП в Ставропольском крае, которые находятся в Российской детской клинической больнице в Москве, остаются в реанимационном отделении и их состояние оценивается, как стабильно тяжелое. Об этом 14 мая рассказала журналистам директор Российской детской клинической больницы Елена Петряйкина.

«Дети, приехавшие из Ставрополья, их было пять человек. Трое уже переведены из отделения реанимации… И двое детей, к сожалению, остаются в реанимации», — сказала она.

Также Петряйкина отметила, что две девочки поступили в медучреждение с повреждением жизненно важных органов в крайнем тяжелом состоянии.

«Сейчас их состояние стабильное тяжёлое», — добавила директор Российской детской клинической больницы.

Отметим, ранее в Ставропольском крае столкнулись три автомобиля, включая грузовик и микроавтобус, который вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск. Согласно предварительным данным МВД, в результате ДТП погибли пять человек.