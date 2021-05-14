Рига, , 11:07 — REGNUM Латвия находится на шестом месте в Евросоюзе и Европейской экономической зоне по уровню заболеваемости COVID-19. Об этом сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний страны со ссылкой на общие данные. Таким образом, Латвия ухудшила свои показатели — в конце апреля она была на восьмом месте.

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По данным с 26 апреля по 9 мая кумулятивная заболеваемость в Латвии составляла 453,3 случая на 100 000 жителей — выше только на Кипре, в Литве, в Нидерландах, Швеции и Хорватии. В Эстонии заболеваемость, наоборот, снизилась до 273,1 случая на 100 000 жителей, и Эстония находится на девятом месте в ЕС по заболеваемости. Литва находится на втором месте с показателем 599,5.

Латвия все еще находится в «красной зоне», как и большинство других стран ЕС, заболеваемость в которых находится на уровне от 150 до 500 случаев на 100 000 жителей. Литва частично находится в «темно-красной зоне» вместе со странами, где заболеваемость выше 500 — там же находятся Швеция и Кипр, а также отдельные части Франции, Нидерландов и Хорватии.