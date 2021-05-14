Нальчик, , 11:07 — REGNUM В Кабардино-Балкарии может быть реализован проект «Единая карта жителя региона». Создание единого платежного инструмента было обсуждено 13 мая в ходе встречи главы республики Казбека Кокова с генеральным директором АО «Национальная Система Платежных Карт» Владимиром Комлевым и начальником Южного ГУ Банка России Евгением Эберенцем.

«Карта жителя» может быть создана на базе карты «Мир», она поможет упростить процессы получения жителями региона различных бюджетных выплат, социальных сервисов и услуг. Проект реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина для развития цифровой экономики и повышение качества предоставления госуслуг.

«Платежная система «Мир» поддерживает развитие туризма в регионе, расширяя возможности безналичной оплаты на курортах Кабардино-Балкарии», — отметил Владимир Комлев.