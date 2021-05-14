Иркутск, , 11:07 — REGNUM В Иркутской области за первый квартал 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года количество незаконных рубок леса снизилось на 38,6%. Об этом 12 мая сообщает региональное министерство лесного комплекса региона.

Отмечается также, что на 31,1% сократился объём рубок.

«Сокращение количества и объёма незаконных рубок в Иркутской области происходит на фоне увеличения площадей, охваченных космомониторингом. Территория дистанционного мониторинга увеличена с 33 млн га в 2019 году до 43 млн га в 2021 году», — пояснили чиновники профильного ведомства.

По их словам, тенденция снижения незаконных рубок продолжается в течение последних пяти лет.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что Иркутская область, Красноярский и Забайкальский края и Бурятия возглавили антирейтинг Федерального агентства лесного хозяйства по незаконным вырубкам леса, было сказано в августе 2020 года на официальном сайте ведомства.

Читайте также: Приангарье вновь лидирует по объему незаконных лесных рубок