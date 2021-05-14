Душанбе, , 11:07 — REGNUM Власти Таджикистана не будут взимать пени с налоговой задолженность ОАО «Рогунская ГЭС», сообщает 14 мая агентство «Азия-Плюсе».

Соответствующая мера предусмотрена в поправках к закону о государственном бюджете на 2021 год, одобренных депутатами парламента республики.

В настоящее время Рогунская ГЭС остается одним из крупнейших должников по налогам: по состоянию на 1 января 2021 года размер налоговой задолженности составил 50 млн сомони ($4,4 млн).

Согласно налоговому кодексу Казахстана, на просроченную задолженность накладывается пеня в размере 0,05% от размера задолженности.

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