Москва, , 11:07 — REGNUM За истекшие 24 часа на территории России было выявлено 9462 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 14 мая сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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По последним данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 4 922 901.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 393 пациента и потому суммарное количество летальных исходов достигло 115 116.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 4 537 634 человека вылечились от нового заболевания, 9756 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России было выявлено 8380 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.