Тбилиси, 14 мая, 2021, 11:07 — ИА Регнум. Производители Грузии за первые четыре месяца 2021 года отправили на экспорт 28,3 млн бутылок вина, что на 15% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом 14 мая сообщает Национальное агентство вина Грузии.

Грузинское вино

Традиционно больше всего вина, по данным ведомства, было отправлено в Россию — 17,2 млн бутылок. Это на 16% больше, чем в прошлом году. На Украину Грузия поставила с января по апрель 3,3 млн бутылок (рост на 9%), в Польшу — 1,8 млн бутылок (рост на 2%).

Сообщается, что вино и другая алкогольная продукция из Грузии поставляется в 55 стран. В этом году общая выручка от продажи алкоголя на экспорт составила $106,3 млн.

Стоит отметить, что в 2020 году объем экспорта вина из Грузии снизился на 5,6% по сравнению с 2019 годом.