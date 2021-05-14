Вашингтон, , 11:03 — REGNUM Популярная игра Adopt Me на платформе Roblox получила обновление «Магазин игрушек». Об этом сообщило издание PCGamesN.

https://twitter.com/PlayAdoptMe/status/1392863940229672960

Обновление добавит в игру магазин игрушек, который геймеры смогут исследовать вместе со своими питомцами. Помимо этого, пользователи теперь смогут приобрести «премиум-питомца» — красную белку.

Ранее создатели Adopt Me объявили об основании своей собственной студии. Она будет называться Uplift Games.

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