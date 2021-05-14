Белгород, , 11:27 — REGNUM «Белгород Арена» открывается 14 мая в Белгороде, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Торжественная церемония пройдёт в формате большого спортивного праздника в честь 25-летия Параолимпийского комитета России.

Попасть на открытие арены смогут только те, кто получил пригласительные билеты. Это связано с рекомендациями Роспотребнадзора в условиях пандемии коронавируса. Почётными гостями станут спортсмены из 30 регионов России. Запланированы старты летней спартакиады детей-инвалидов, мастер-классы и встречи с известными спортсменами, детьми-инвалидами — воспитанниками спортивно-адаптивных и коррекционных школ, научно-практическая конференция по вопросам развития параолимпийского спорта.

«Провели ПЦР-тестирование участников мероприятия. Большинство людей, которые будут присутствовать на открытии, имеют паспорта вакцинации. Открытие проводим совместно с Параолимпийским комитетом РФ, а церемония награждения выдающихся спортсменов будет вестись в прямом эфире регионального канала «Мир Белогорья». Уверен, что все пройдёт хорошо. Мы к этому готовы», — написал 14 мая на своей странице в социальной сети врио губернатора Вячеслав Гладков.

К спортивному объекту запустили дополнительные автобусы. Парковка личных автомобилей во время проведения массовых мероприятий — бесплатная.

Строительство «Белгород Арены» началось в апреле 2019 года, на возведение спортивного объекта потратили около четырёх миллиардов рублей. Сооружение вмещает 10 тысяч зрителей и предназначено не только для спортивных соревнований, но и для выставок, концертов и других массовых мероприятий.