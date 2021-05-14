Элиста, , 11:01 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрирован один случай смерти среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 14 мая.

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За весь период пандемии в Калмыкии от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 360 человек.

ИА REGNUM сообщало, что за сутки в Калмыкии выявили 13 новых носителей коронавируса.

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