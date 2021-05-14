Казань, , 11:03 — REGNUM В Горкинско-Ометьевском лесу Казани четвертый год реализуется проект «Общественный огород». В настоящее время стартовал прием заявок на участие в акции. Казанцы могут бесплатно выращивать в нем овощи, ягоды, цветы, а потом собирать урожай.

Изучив анкеты желающих, жюри выберет 25 садоводов. Результаты конкурса определят 15 мая, а открытие «Общественного огорода» запланировано 16 мая в 10:00 (мск), сообщает дирекция парков и скверов Казани.

Кроме этого, горожан приглашают к благоустройству огорода, необходимо обновить краску. Волонтеров ожидают в Горкинско-Ометьевском лесу 14 мая в 16:00 (мск).

В прошлом году мэр Казани Ильсур Метшин также присоединился к проекту и разбил грядку с гортензией.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии в 2021 году финансирование программы реализации семян овощных культур сельскому населению останется на уровне прошлого года и составит 10 млн рублей. Всего жители региона могут рассчитывать на 30 тонн лука-севка, одну тонну семян моркови, 600 килограммов столовой свеклы и рассады капусты.

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