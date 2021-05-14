Иркутск, , 11:01 — REGNUM В лесном фонде Иркутской области с начала пожароопасного сезона зарегистрирован 41 пожар на общей площади 665,7 га. Такие данные 14 мая приводит пресс-служба областного правительства.

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Отмечается при этом, что в сравнении с аналогичным периодом 2020 года количество возгораний в лесу меньше на 209 случаев, площадь, пройденная огнем, — на 24 914,9 га.

Из вновь обнаруженных возгораний потушено восемь (по два — в Братском и Тайшетском районах, по одному — в Нукутском, Боханском, Шелеховском и Куйтунском районах). Также ликвидирован один очаг, зарегистрированный в Тайшетском районе 12 мая. Общая площадь потушенных лесных пожаров составила 146,6 га, из которых 90 га — не лесная территория.

Как сообщало ИА REGNUM, на 11 мая в Приангарье было зарегистрировано 11 мая, в Иркутской области зарегистрировано два природных пожара, обапроизошли в Тайшетском районе.

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