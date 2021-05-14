Красноярск, , 11:01 — REGNUM В Красноярском крае пропало воздушное судно. Об этом 14 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

При этом он уточнил, что на данный момент неизвестно, какое именно воздушное судно пропало и добавил, что на нем произошло срабатывание аварийного маяка.

Также указывается, что сотрудники спасательных служб обнаружили на вертолете в районе поиска задымление на земле.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Красноярском крае проверяют информацию о сигнале бедствия с неизвестного воздушного судна.