Пермь, , 10:59 — REGNUM В Перми на неопределенный срок отложен выбор гимна города. Причиной тому стали кадровые перестановки в мэрии и отсутствие нового состава оргкомитета, сообщают СМИ.

В горадминистрации изданию «В курсе.ру» пояснили: «В связи с произошедшими кадровыми изменениями в администрации города вносятся изменения в состав организационного комитета и состав конкурсной комиссии по разработке гимна города Перми. Сроки реализации конкурса переносятся до утверждения нового состава организационного комитета и конкурсной комиссии».

Стоит отметить, в 2018 году в устав муниципалитета депутаты внесли поправки о гимне. Премьера исполнения гимна была запланирована на 12 июня 2020 года — в день рождения города. Конкурс объявили в феврале 2020 года. Он проходил в два этапа и должен был завершиться 30 апреля, однако был продлен. Комиссия указала на низкое качество представленных произведений. В начале осени 2020 года из предложенных 275 вариантов стихов в финал прошли три.

Добавим, оргкомитет по созданию гимна возглавлял теперь уже экс-председатель гордумы Юрий Уткин. В конце 2020 года пост градоначальника покинул Дмитрий Самойлов. В марте 2021 года главой Перми стал Алексей Дёмкин.

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