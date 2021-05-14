Петрозаводск, , 11:11 — REGNUM В Республике Карелия после майских праздников продолжает фиксироваться небольшой суточный рост новых выявленных носителей. За минувшие сутки в регионе было подтверждено 48 новых носителей случаев инфекции, что на два случая больше, чем сутками ранее. Об этом 14 мая сообщили в региональном оперативном штабе.

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Всего с начала пандемии в республике выявлено 46 345 инфицированных, из них 44 503 человека выздоровели, в том числе 45 человек были выписаны за последние сутки.

«Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии — 7547,3 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3348,2 случая, по Северо-Западу — 5851,4», — указали в оперштабе.

От COVID-19 за время пандемии скончались 504 жителя Карелии, в том числе два новых летальных исхода были зарегистрированы за последние сутки. В Сортавальской ЦРБ умер житель Сортавалы 1947 года рождения, в Республиканской инфекционной больнице скончалась жительница Петрозаводска 1955 года рождения.

С апреля 2020 года в Карелии с внебольничной пневмонией (без подтвержденного COVID-19) были госпитализированы 5982 пациентов, из них 140 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

«За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: мужчина 1963 года рождения, с сопутствующей соматической патологией, тест на COVID-19 отрицательный», — уточнили в оперштабе.

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