Варшава, , 10:58 — REGNUM Экшен-игра Ghostunner получит продолжение. Об этом сообщило издание Kotaku.

Сиквел будет называться Ghostunner 2 и выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S. Точная дата релиза пока неизвестна.

В Ghostunner игроки управляли таинственным «бегуном» — профессиональным убийцей, который пытается свергнуть правителя футуристичного киберпанк-города. Проект был высоко оценен как геймерами, так и критиками.

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