Чита, , 10:56 — REGNUM Забайкальский край стал участником эксперимента по тестированию автоматизированной информационной системы Лесвосток.рф. Онлайн-сервис передан региону в опытную эксплуатацию, сообщает пресс-служба аппарата полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

«Нам нужны новые подходы к управлению лесным фондом. Мы предлагаем на территории Дальнего Востока провести эксперимент и ввести новую систему управления лесным хозяйством, основанную на современных технологиях, данных космического мониторинга.

Также мы исходим из того, что торги лесными участками должны быть прозрачными, а лесные участки должны продаваться только через аукционы. Сейчас система находится в тестовом режиме, мы смотрим ее эффективность. Новый механизм упростит взаимодействие власти и бизнеса, обеспечит для инвестора принцип «одного окна» в работе с госорганами.

Этот первый цифровой сервис для инвесторов в лесной сфере, созданный на Дальнем Востоке станет технологической базой для решения приоритетных задач развития лесного комплекса. Можно будет быстро и бесплатно провести операции, на которые раньше лесопользователи и инвесторы тратили около года», — отметил в Чите дальневосточный полпред Юрий Трутнев.

Основой сервиса является электронная интерактивная карта, на которой в оцифрованном виде отражена вся актуальная экономически значимая информация о лесах.

«Система содержит информацию о более чем 2 млн выделов. Оцифровано более 106 тысяч гектаров леса, учтены все лесоизменения за 20 лет. Благодаря новой системе информация о лесе будет доступна каждому в режиме онлайн.

Искусственный интеллект поможет рассчитать прирост древесины, машинное зрение выявит даже незначительные изменения на космоснимках и оценит экономическую эффективность участка. Робот поможет подготовить проектную документацию и подать заявку на приобретение участков», — пояснил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Первый этап эксперимента продлится в Забайкалье до сентября 2021 года. После подтверждения корректности алгоритмов и использованных баз данных систему планируется запустить в промышленную эксплуатацию.

Как сообщало ИА REGNUM, оператором системы выступает ВЭБ. ДВ (Группа ВЭБ. РФ). Масштабный проект направлен на совершенствование системы управления лесами и реализуется Минвостокразвития России по поручению заместителя председателя Правительства РФ — полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

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