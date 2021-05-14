Вашингтон, , 13:16 — REGNUM Одна из самых популярных в мире TikTok-блогеров Белла Порч выпустила свою первую песню. Композиция доступна на цифровых площадках с 14 мая.

Вместе с треком под названием Build a Bitch Порч представила клип. За пару часов его посмотрели уже более 860 тыс. человек.

Ранее Белла Порч записала видео вместе с российским блогером Лизой Анохиной. Ролик был опубликован в TikTok-аккаунте Анохиной.

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