Екатеринбург, , 11:17 — REGNUM Компания Eurowings (дочерняя фирма авиаперевозчика Lufthansa) намерена начать перелёты между Дюссельдорфом и Екатеринбургом. Информация о авиарейсе размещена в расписании аэропорта «Кольцово» (Екатеринбург)

Первый рейс намечен на 3 июля 2021 года. В дальнейшем компания планирует выполнять перелёты по маршруту Дюссельдорф-Екатеринбург-Дюссельдорф каждую субботу. Пассажиров примут самолёты А320, длительность полёта составит около пяти часов.

Lufthansa прекратила осуществлять полёты из «Кольцово» в 2014 году.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 апреля 2021 года возобновилось авиасообщение между Россией и Германией.

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