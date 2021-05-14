Екатеринбург, 14 мая 2021, 11:17 — REGNUM Компания Eurowings (дочерняя фирма авиаперевозчика Lufthansa) намерена начать перелёты между Дюссельдорфом и Екатеринбургом. Информация о авиарейсе размещена в расписании аэропорта «Кольцово» (Екатеринбург)
Первый рейс намечен на 3 июля 2021 года. В дальнейшем компания планирует выполнять перелёты по маршруту Дюссельдорф-Екатеринбург-Дюссельдорф каждую субботу. Пассажиров примут самолёты А320, длительность полёта составит около пяти часов.
Lufthansa прекратила осуществлять полёты из «Кольцово» в 2014 году.
Как сообщало ИА REGNUM, с 1 апреля 2021 года возобновилось авиасообщение между Россией и Германией.
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