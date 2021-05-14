Джакарта, , 10:54 — REGNUM Посольство Российской Федерации в Индонезии предупредило российских граждан о мощном землетрясении, произошедшем в округе Западный Ниас, сообщает посольство через официальный телеграм-канал.

«Землетрясение ощущалось в ряде районов на островах Суматра и Ява. Жертв нет. Угрозы возникновения цунами тоже нет. Российские граждане в экстренных случаях могут круглосуточно обращаться в посольство России в Индонезии», — говорится в сообщении посольства России в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 7,2 произошло в провинции Северная Суматра 14 мая 2021 года.

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