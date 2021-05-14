Монреаль, Канада, , 10:54 — REGNUM В приключенческую ролевую игру Assassin's Creed Valhalla добавили гигантскую ездовую рысь. Об этом сообщил портал PCGamesN.

Ездовая рысь станет доступна только тем игрокам, которые приобрели дополнение «Гнев друидов». Сообщается, что она станет наградой за выполнение одного из заданий.

Напомним, релиз дополнения «Гнев друидов» состоялся 13 мая 2021 года. В нём персонажам геймеров предстояло отправиться в Ирландию.

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