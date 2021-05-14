Москва, , 10:53 — REGNUM В результате планомерного снижения, которое ускорилось во второй половине дня 13 мая, нефть марки Brent опустилась к минимумам начала прошлой недели, нарушив целостность важной двадцатидневной скользящей средней впервые с 26 апреля, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициям Арсений Дадашев.

«В результате котировки закрылись под отметкой $67 за баррель, потеряв за день без малого 3,5%. Сегодня фьючерсы остаются под давлением, хотя и не торопятся развивать медвежий импульс.

Такое агрессивное падение нефтяных цен было спровоцировано сочетанием двух факторов. Во-первых, в ряде стран обострилась эпидемиологическая ситуация. Так, в Китае впервые за месяц выявлены новые случаи заражения коронавирусом,

Япония сообщила о планах добавить в карантинный список еще три префектуры, а в Индии, где суточная смертность достигла рекордных 4000, несколько НПЗ сократили объемы закупок и переработки сырой нефти. Все это продолжает негативно отражаться на перспективах потребления.

Во-вторых, по рынку ударили сообщения об оперативном возобновлении работы трубопровода американского оператора Colonial Pipeline после хакерской атаки. Трейдеры надеялись, что на восстановление потребуется больше времени.

Теперь, когда нефть пытается ухватиться за уровень $67, ценам важно вернуть двадцатидневной скользящей средней статус поддержки. В противном случае медвежья коррекция может получить развитие в краткосрочной перспективе.

При таком сценарии фьючерсы направятся к отметке $66 долларов. С другой стороны, судя по улучшению динамики фондовых рынков, потенциал падения может оказаться ограниченным», — считает эксперт.

Читайте также: Нефть начала сдавать позиции на фоне негативных новостей