Ставрополь, , 10:53 — REGNUM Курорты Кавказских Минеральных Вод посетили в майские праздники около 28 тыс. туристов. Это примерно столько же, сколько в 2019 году, когда о коронавирусе еще и не было речи, сообщили губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

«В период майских праздников на Кавказских Минеральных Водах отдохнуло примерно 28 тысяч гостей, что сопоставимо с показателями «доковидного» 2019 года», — написал он в своем Instagram.⠀По его словам, росту показателей численности туристов, приезжающих на Ставрополье, способствует то, что люди соскучились по нормальному отдыху, плюс к этому — инфраструктура Кавминвод в последние годы значительно улучшена, развивается транспортно-логистическая система.

Как отметил Владимиров, с начала 2021 года Ставропольский край посетили около 250 туристов. На май и июнь в санаториях КМВ уже забронировано более 34 тысяч путевок.