Кемерово, , 10:53 — REGNUM В Кемерове прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 49 774 горожанина. В их числе 20 130 — в возрасте старше 60 лет. Об этом сообщает мэрия муниципалитета.

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«Вакцинироваться от коронавируса может любой желающий от 18 лет, не имеющий противопоказаний. Наличие противопоказаний определяет врач на приёме перед вакцинацией», — уточнили в городской администрации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кузбассе, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 14 мая, за прошедшие сутки было выявлено 62 случая заражения коронавирусной инфекцией.

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