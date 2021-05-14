Сеул, , 10:57 — REGNUM В середине июня 2021 года в дилерский салонах Honda появиться новый седан Honda Civic 2022 года, который был представлен в апреле. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Модель будет представлена в четырех комплектациях стоимостью от 21 700 долларов (1 613 000 рублей). Начальная версия Civic LX будет всего на 450 долларов дороже предшественника.

В оснащение этой версии войдут: кнопочное зажигание, 7-дюймовый экран «приборки» такого же размера дисплей системы мультимедиа. Под капотом этой версии будет стоять двухлитровый V4 мощностью 158 л. с. и 187 Нм крутящего момента.

Комплектация Civic Sport, цена на которую будет составлять от 23 100 долларов (1 717 000 рублей), будет идти с хромированной выхлопной системой, пассивной системой входа, дистанционным стартером, а также новой обивкой салона.

Еще одна версия — Civic EX будет продаваться по цене от 24 700 долларов (1 836 000 рублей). Отличаться она будет новой двухзонной автоматической системой климат-контроля, подогревом передних кресел и люком в крыше. Кроме того, в этой версии Civic получит турбированный мотор на 1,5 л мощностью 180 л. с. и 240 Нм крутящего момента.

Максимальная комплектация Civic Touring будет стоить от 28 300 долларов (2 104 000 рублей). Модель будет оснащаться чувствительными к дождю дворниками, светодиодными противотуманными фарами и 18-дюймовыми легкосплавными дисками.

Ранее стало известно, что новый кроссовер BR-V в модельной линейке компании Honda будет стоять на ступень выше кроссовера HR-V.

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