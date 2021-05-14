Москва, , 10:52 — REGNUM Одна из причин того, что Международное энергетическое агентство понизило свой прогноз по глобальному росту спроса на нефть связана с тем, что мировая экономика оживает не так быстро, как ожидалось. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 мая заявил председатель совета директоров транспортной компании, руководитель московского регионального отделения «Партии Роста» Дмитрий Пурим.

«Дело в том, что мировая экономика восстанавливается не теми темпами, что ожидались ранее. Так, в среднем в странах ЕС прогнозировался рост в среднем на 4,1% и в США примерно на 4,2% против паления на 2,4% в 2020 г. Более того, несколько дней назад Байден заявил, что процесс восстановления экономики Америки «будет постепенным и долгим». США потеряли 22 млн рабочих мест, — сказал Пурим. — Что это значит для России? Пока нет причин рисовать негативные сценарии. Страна вполне сформировала самодостаточную экономку, основанную на росте внутреннего потребления и повышении уровня экспорта по сравнению с прошлым 2020 г».

Как подчеркнул Пурим, правительству России не удаётся пока справиться с некоторыми проблемами, например, неоправданным ростом цен на металлы, которые являются основой строительной отрасли, судостроения.

«Этот факт гораздо опаснее, чем прогнозы МЭА. Так, скачкообразный рост цен на недвижимость в Москве может привести к ипотечному кризису, и брежневским долгостроям и может добить, наконец, наш морской и речной флот», — пояснил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в 2021 году, рост мирового спроса на нефть составит примерно на 6−7 млн баррелей в сутки.

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