Таллин, , 10:52 — REGNUM Европарламентарию от Эстонии Яне Тоом пришлось оправдываться за высказывание во время телешоу, которое задело многих ее избирателей. На своей странице в социальной сети Facebook Тоом уточнила, что речь идет не о ее отношении к людям, а отношении к ним эстонского государства.

«Я действительно надеюсь, что никто не сочтёт себя задетым — речь не о том, что кто-то заслужил почётное звание второсортника. Речь о том, как относится к людям государство», — написала Тоом.

Ранее в эфире политического шоу «Кто кого?» гостелевидения ETV, а заявила: «Я не чувствую себя человеком второго сорта, и было бы странно так себя чувствовать человеку на моей позиции. Но я хорошо отдаю себе отчет в том, что большая часть моих избирателей не только чувствует себя людьми второго сорта, но ими и является».