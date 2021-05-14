Сочи, Краснодарский край, , 10:51 — REGNUM Муниципальный центр управления заработал в городе-курорте Сочи с 13 мая, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Центр управления городом представляет собой единую цифровую площадку, цель создания которой — эффективный сбор и обработка жалоб, предложений, сообщений от жителей для последующего решения проблемы. Муниципальный центр объединит все цифровые системы — «Инцидент-менеджмент», «Единую систему электронного документооборота», Единую дежурно-диспетчерскую службу и Платформу обратной связи.

«Сочи в числе первых крупных муниципалитетов страны, где внедряют собственный Центр управления», — сообщил первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин.

Структура создана по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева по аналогии с краевым Центром управления регионом.