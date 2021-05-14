Москва, , 10:50 — REGNUM Рост числа самозанятых в России диктует необходимость начать формирование единых подходов к системе социального страхования для этой группы. Об этом заявила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Читайте также: Минфин: более пяти тысяч самозанятых регистрируется в России ежедневно

«Этот вопрос межведомственный, нам необходимо обсуждать его с широким кругом участников. Нужно выработать основные инструменты и принципы», — пояснила в беседе с ТАСС замглавы федерального ведомства.

При этом, по её словам, к обсуждению должны быть привлечены как сами самозанятые, так и страховые организации, органы власти и Общероссийский народный фронт.

«Реализация проекта поможет защитить самозанятых и сформировать систему социальной поддержки для них, которая включает оплату больничных листов, пособий по беременности и родам и других», — подчеркнула Илюшникова.

Она также считает, что в этом режиме самозанятый предприниматель должен иметь возможность выбирать как государственную систему соцстрахования, так и независимую частную или вообще отказаться от участия в программе. Однако, подчеркнула замминистра, в это случае он должен понимать, что лишиться «официальной возможности на выплаты больничных, декретных и так далее».

Ранее по теме: Регионам РФ обещают существенный рост числа самозанятых

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минфина РФ, в России ежедневно в качестве самозанятых регистрируется более пяти тысяч человек. Всего же с момента запуска эксперимента в 2019 году в качестве самозанятых зарегистрировались более двух миллионов человек. Большая часть самозанятых граждан в России входит в возрастную группу 30−40 лет, а основными видами деятельности являются перевозка пассажиров, доставка, строительство, консультирование, сдача в аренду квартир.