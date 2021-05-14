Кито, , 10:52 — REGNUM Одобрение на отправку в Эквадор вакцины от COVID-19 «Спутник V» получило от Российского фонда прямых инвестиций министерство здравоохранения латиноамериканской страны. Об этом 14 мая сообщает эквадорский МИД на своей странице в соцсети Twitter.

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«Российский фонд прямых инвестиций … одобрил министерству здравоохранения Эквадора отправку запрошенного количества доз (вакцины «Спутник V»), в отношении которых на третьей неделе мая 2021 года ожидается завершение подписания Дополнительного соглашения с целью инициирования соответствующей нормативной и логистической координации», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая в Южную Корею доставили 835 тыс. доз вакцины британо-шведской компании AstraZeneca в рамках программы COVAX.