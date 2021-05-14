Таллин, , 10:49 — REGNUM Попытки эстонизации всего, что составляет ежедневную практику русскоязычного населения, откровенно вредят сближению двух крупнейших общин страны. Об этом известный публицист русской Эстонии, главред издания таллинской мэрии stolitsa. ee Александр Чаплыгин заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

По его мнению, знание эстонского языка еще больше «открывает» местным русским неприятную правду о том, что в действительности думают о них и пишут в своей прессе и соцсетях сами эстонцы.

«Мне непонятно, чему удивляются чиновники от интеграции, когда приводят цифры: знать государственный язык неэстонцы стали лучше, а чувство отторжения стало только больше. Почему так? Вроде ж должно быть наоборот? А потому, что люди за последние годы стали больше читать, слышать и слушать на эстонском и неожиданно обнаружили, что они по-прежнему оккупанты со всеми вытекающими», — признал известный публицист.