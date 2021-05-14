Скопинский район, Рязанская область, , 10:53 — REGNUM Попытку передачи запрещённых веществ пресекли сотрудники колонии-поселения в пос. Комсомольский Скопинского района Рязанской области. В жевательных конфетах злоумышленник спрятал наркотики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 мая в пресс-службе регионального УФСИН.

Продукты, среди которых находились сладости, предназначались для осуждённой, отбывающей наказание за кражу. Внутри 10 жевательных конфет сотрудники колонии обнаружили полиэтиленовые свёртки с белым порошкообразным веществом.

По заключению экспертизы, на режимную территорию пытались передать синтетический наркотик массой 1,67 г. Возбуждено уголовное дело.