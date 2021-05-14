Будапешт, 14 мая 2021, 10:47 — REGNUM Золото чемпионата Европы завоевала российская спортсменка Анна Конаныхина в прыжках в воду с 10-метровой вышки. По сумме пяти прыжков она набрала 365,25 балла.
Второй стала ещё одна российская спортсменка Юлия Тимошинина с результатом 329,20 балла. Замкнула тройку представительница Британии Андреа Спендолини (326,60).
17-летняя Конаныхина впервые участвовала в чемпионате Европы. Тимошинина ранее дважды завоевывала золотые медали европейских первенств.
Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Будапеште (Венгрия) и завершится 23 мая.
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