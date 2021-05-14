Элиста, 14 мая 2021, 10:46 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрировано 13 случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб 14 мая. Днём ранее положительный результат теста на коронавирус получили 14 человек.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: создаём «санитарный щит» — все новости»
Лечение в стационарах получает 151 пациент с COVID-19, состояние десяти из них врачи оценивают как тяжёлое. Режим самоизоляции соблюдают 200 человек.
С начала пандемии в Калмыкии зарегистрировано 20 615 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 19 928 носителей инфекции.
Читайте ранее в этом сюжете: Ещё 14 жителей Калмыкии заразились коронавирусом