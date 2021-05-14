Элиста, , 10:46 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрировано 13 случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб 14 мая. Днём ранее положительный результат теста на коронавирус получили 14 человек.

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Лечение в стационарах получает 151 пациент с COVID-19, состояние десяти из них врачи оценивают как тяжёлое. Режим самоизоляции соблюдают 200 человек.

С начала пандемии в Калмыкии зарегистрировано 20 615 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 19 928 носителей инфекции.

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