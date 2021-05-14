Саратов, , 11:08 — REGNUM У Саратовского областного медицинского колледжа сегодня, 14 мая, установили памятник военной медсестре. Автор скульптуры Владимир Пальмин.

Камень в основание памятника заложили еще в 2017 году, но дело не двигалось. Пришлось даже вмешаться спикеру Госдумы Вячеславу Володину, который раскритиковал местные власти за бездействие.

Скульптура была создана в рамках благотворительного проекта.

ИА REGNUM напоминает, в Саратове думают над установкой памятника борцам с коронавирусом.

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