Селенгинский район, Бурятия, , 10:46 — REGNUM В Селенгинском районе Бурятии устанавливаются обстоятельства гибели 65-летнего мужчины. Его тело всплыло на поверхность Гусиного озера, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства и ЧС.

Труп обнаружил очевидец, находившийся на берегу озера и сообщивший об этом спасателям.

«Спасатели незамедлительно выдвинулись на место происшествия и достали тело мужчины из воды в 10 метрах от берега. Работники БРПСС передали погибшего сотрудникам полиции», — отметили в агентстве.

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