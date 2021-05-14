Москва, , 10:45 — REGNUM Одной из ключевых задач в рамках питания в школах является не только технологическое оснащение, но и работники, стоящие за пищеблоком. Об этом в ходе форума «Формула образования» заявил первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

«Мы с коллегами говорили, что будем делать анализ по питанию. Все дети 1−4 классов обеспечены горячим питанием. Мы видим единичные обращения, которые по факту не подтверждаются. Второе — работа в течение года позволила выявить ряд системных проблем. Качественное питание возможно обеспечить только межведомственным взаимодействием. Один из ключевых моментов — не только оснащение технологическим оборудованием: важно, какие люди стоят за пищеблоком, какими компетенциями они обладают», — сказал Глушко.

По его словам, ещё один вопрос — качество продуктов для приготовления пищи: «Доходит до абсурда: то мясо марганцовкой обработают, потому что оно плохо пахнет, то котлеты отмоют, потому что срок годности закончился. Сегодня одна из задач года — отладка механизмов для выстраивания скоординированной работы по оснащению оборудованием, чтобы люди обладали компетенциями и чтобы продукты были качественными».

Глушко отметил, что в этом направлении многое удалось сделать: «Почти 50% обратившихся на портал госуслуг удовлетворены качеством питания. Не полностью удовлетворены и полностью неудовлетворены — от 10% до 20%. Наша задача — сократить это число».