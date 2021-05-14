Петропавловск-Камчатский, , 10:45 — REGNUM На Камчатке завершено расследование уголовного дела в отношении начальника отдела энергетики УЖКХ администрации Елизовского городского поселения, которого обвинили в получении крупной взятки. Чиновник полностью признался в содеянном и сотрудничал со следствием, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

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Следствием установлено, что обвиняемый получил от подрядчика по муниципальному контракту по восстановлению сетей наружного освещения в городе Елизово через посредника взятку в сумме 800 тыс. рублей. Взамен чиновник обещал способствовать в замене характеристик и параметров работ и используемых материалов, а также беспрепятственной приёмки выполненных работ и своевременной их оплате.

В отношении взяткодателя и посредника расследование уголовного дела ещё продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Перми прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о фиктивном трудоустройстве в службу пожаротушения. Бывшему заместителю начальника службы пожаротушения федеральной противопожарной службы ФГКУ «7 отряд ФПС по Пермскому краю» инкриминируют пособничество в мошенничестве.