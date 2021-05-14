Нью-Дели, , 10:47 — REGNUM В результате падения давления в системе подачи кислорода как минимум 15 пациентов с COVID-19 скончались в больнице при Государственном медицинском колледже в индийском штате Гоа (GMCH). Об этом 14 мая сообщает газета The Indian Express.

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Уточняется, что давление в системе подачи кислорода упало из-за задержки его поставок в медучреждение. Спустя 20 минут давление в системе удалось восстановить, однако 15 человек спасти не удалось, и они скончались в результате нехватки кислорода.

При этом 11 мая в отделении интенсивной терапии GMCH по этой причине скончались 26 пациентов. В обоих случаях власти Гоа заявили, что в штате нет недостатка медицинского кислорода и причиной задержек его поставок стали проблемы в логистике.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки на территории Индии было выявлено свыше 343 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, в результате чего их общее количество превысило 24 млн.