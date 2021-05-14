Москва, , 10:47 — REGNUM Две платформы, позволяющие быстро адаптировать вакцины против новых штаммов коронавируса, разработали российские специалисты. Об этом сообщил 14 мая директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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Он отметил, что выявление новых штаммов SARS-CoV-2 указало на важность быстрой подстройки вакцин. В России для этого разработали две альтернативные платформы.

Гинцбург уточнил, что обе платформы выводятся сейчас на доклинические исследования. Начало этой работы ожидается летом, или, вероятно, даже в мае.

Как сообщало ИА REGNUM, Гинцбург ожидает в 2022 году регистрации назальной вакцины от COVID-19.

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