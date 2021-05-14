Калуга, 14 мая, 2021, 10:50 — ИА Регнум. В магазинах Калужской области с 7 по 14 мая увеличились цены на крупу гречневую — на 1,6%, картофель — на 2,1%, морковь —на 3,1% и консервы мясные — на 0,48%. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы совместного заседания штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары и рабочей группы по недопущению необоснованного повышения их стоимости.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на продукты

В Калуге максимальные цены среди соседних областных центров ЦФО наблюдаются на сосиски, сардельки, молоко питьевое пастеризованное и карамель. В регионе минимальная цена на сахар-песок установилась на уровне 45,95 руб./кг, масло подсолнечное — 95,45 руб./кг, на яйца куриные — 70,80 руб./десяток.

По информации Калугастата, индекс потребительских цен на продовольственные товары за апрель по отношению к марту составил 100,5%, по отношению к декабрю 2020 года — 104,5%. В апреле поднялись цены на яйца на 8,4%, муку — на 3,5%, соль, соус, специи, концентраты — на 3,2%, сахар — на 2,4%, сыр — на 1,5%, рыбопродукты, мороженое, в общественном питании — на 1,3% и мясопродукты — на 0,8%.