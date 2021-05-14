Ульяновск, 14 мая, 2021, 10:39 — ИА Регнум. В Ульяновске в связи с гибелью девочки, которая выпала из окна, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

D'Arcy Norman Ребёнок у окна

Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Трагедия произошла в Ульяновске 13 мая в одном из домов по бульвару Новосондецкому. По данным следствия, с девятого этажа выпала семилетняя девочка, которая скончалась в больнице от полученных травм.

«Предварительно установлено, что девочка облокотилась на москитную сетку, которая не выдержала её веса. В момент трагедии в квартире никого не было», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время устанавливаются все детали происшествия.

Правоохранители напоминают, что падение из окна или балкона — одна из основных причин детского травматизма и смертности, особенно в городах. Чтобы избежать несчастного случая, в ведомстве призывают при открытии окон не оставлять ребёнка в комнате одного, либо оставлять открытыми не боле чем на 10 см, в том числе установив ограничители. От окон необходимо отодвинуть мебель, чтобы ребёнок не смог подняться на подоконник.

«Большую опасность представляют москитные сетки: у ребёнка создается иллюзия наличия препятствия впереди, он уверенно опирается на него и в результате может выпасть вместе с сеткой, которая не рассчитана на вес даже самого крохотного годовалого малыша», — напоминают правоохранители.